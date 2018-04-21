Fatih Terim'in para cezası onandı
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PFDK'nin Galatasaray Teknik Direktörü Terim'e verdiği 13 bin lira para cezasının onanmasına karar verdi
Kurulun toplantısından sonra TFF'den yapılan açıklamada, Terim'e verilen 13 bin lira para cezasına yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.
Galatasaray Kulübü Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın da 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasının kurul tarafından onandığı kaydedildi.
- 21.4.2018 14:27
- Güncelleme: 21.4.2018 14:34
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Mete Kalkavan Fenerbahçe'nin hedefinde
Toplam 13
Yorum
tarafsız spor bu yenmek var yenilmek var.. Maalesef Senol hoca hazmedemedi kupanın gitmesini...
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Beşiktaş İdari Menajeri Erdinç Gültekin: "Vura vura içeri attılar!"
Toplam 3
Yorum
Ayıp Bu adam pfdkye sevk edildi dayak yediği için, vuranları ise kimse görmedi duymadı söylemedi.
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 26
Yorum
sinyor istedigin oldumu sonunda fenerden neksigin kaldi ? kupami vermediler diye sen aldin buyol. birakacakmis nerde o günler
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