Fatih Terim'in para cezası onandı

Kurulun toplantısından sonra TFF'den yapılan açıklamada, Terim'e verilen 13 bin lira para cezasına yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübü Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın da 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasının kurul tarafından onandığı kaydedildi.