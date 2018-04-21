Fatih Terim'in para cezası onandı – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    'in para cezası onandı

    Fatih Terim'in para cezası onandı

    , 'nin Galatasaray Terim'e verdiği 13 bin lira para cezasının onanmasına karar verdi

    () , () Galatasaray 'e verdiği 13 bin lira para cezasının onanmasına karar verdi.

    Kurulun toplantısından sonra TFF'den yapılan açıklamada, Terim'e verilen 13 bin lira para cezasına yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.

    Galatasaray Kulübü Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın da 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasının kurul tarafından onandığı kaydedildi.

    1. 21.4.2018 14:27
    2. Güncelleme: 21.4.2018 14:34
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