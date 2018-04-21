Eskişehirspor Yılmaz Vural ile rahat nefes aldı
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-1 yenen Eskişehirspor, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı 3. lig maçında ikinci galibiyetini elde etti.
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-1 yenen Eskişehirspor, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı 3. lig maçında ikinci galibiyetini elde etti.
Eskişehirspor, Yücel İldiz'le yolların ayrılmasının ardından 30. hafta öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Yılmaz Vural yönetiminde 2. galibiyetine ulaştı.
Siyah-kırmızılı takım, Vural yönetiminde çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'a deplasmanda 4-1 kaybetti. 31. haftada Samsunspor'u ağırlayan Eskişehirspor, rakibini 5-0 mağlup ederken Yılmaz Vural, takımın başında çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini aldı.
Eskişehirspor, 32. haftada bugün deplasmanda karşılaştığı Gaziantepspor'u 4-1 yenerek puanını 37'ye yükseltti.
Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı maçlarda rakip ağları 10 kez havalandıran Eskişehirspor, kalesinde 5 gol gördü.
Eskişehirspor, ligin 33. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da sahasında Boluspor ile karşılaşacak.
- 21.4.2018 18:37
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
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Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
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Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
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