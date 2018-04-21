Eskişehirspor Yılmaz Vural ile rahat nefes aldı – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    ile rahat nefes aldı

    Eskişehirspor Yılmaz Vural ile rahat nefes aldı

    1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-1 yenen , teknik direktör yönetiminde çıktığı 3. lig maçında ikinci galibiyetini elde etti.

    1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-1 yenen , teknik direktör yönetiminde çıktığı 3. lig maçında ikinci galibiyetini elde etti.

    Eskişehirspor, 'le yolların ayrılmasının ardından 30. hafta öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Yılmaz Vural yönetiminde 2. galibiyetine ulaştı.

    Siyah-kırmızılı takım, Vural yönetiminde çıktığı ilk maçta 'a deplasmanda 4-1 kaybetti. 31. haftada Samsunspor'u ağırlayan Eskişehirspor, rakibini 5-0 mağlup ederken Yılmaz Vural, takımın başında çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini aldı.

    Eskişehirspor, 32. haftada bugün deplasmanda karşılaştığı Gaziantepspor'u 4-1 yenerek puanını 37'ye yükseltti.

    Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı maçlarda rakip ağları 10 kez havalandıran Eskişehirspor, kalesinde 5 gol gördü.

    Eskişehirspor, ligin 33. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da sahasında Boluspor ile karşılaşacak.

    1. 21.4.2018 18:37
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