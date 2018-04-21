‘Dert’lasman!

Cimbom'un dış saha performansı yerlerde... Sarı-kırmızılılar bu sezon 14 lig deplasmanında sadece 5 kez kazanabildi. İki kez berabere kalıp, 7 mağlubiyet yaşayan Aslan evinden uzakta tam 25 puanı çöpe attı. Son iki deplasmanında 1 puan alabilen Galatasara'da hedef Alanya'yı yenerek kötü grafiğe son vermek.