‘Dert’lasman! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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HEPSİ
    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    ‘Dert’lasman!

    ‘Dert’lasman!
    Cimbom'un dış saha performansı yerlerde... Sarı-kırmızılılar bu sezon 14 lig deplasmanında sadece 5 kez kazanabildi. İki kez berabere kalıp, 7 mağlubiyet yaşayan Aslan evinden uzakta tam 25 puanı çöpe attı. Son iki deplasmanında 1 puan alabilen Galatasara'da hedef Alanya'yı yenerek kötü grafiğe son vermek.
    1. 21.4.2018
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