Cenk Gönen’li Malaga düştü – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    ’li Malaga düştü

    Cenk Gönen’li Malaga düştü
    1. Ligi'nde mücadele eden Malaga, deplasmanda Levante'ye 1-0 yenilerek bitime 5 hafta kala küme düştü. Ev sahibi takımın tek golünü 90+3'te Emmanuel Boateng kaydetti.Son saniye golü ile yıkılan Malaga'nın 'dan transfer ettiği 'da hiç kadroya giremedi.
    1. 21.4.2018
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