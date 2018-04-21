Bu maçı alacağız başka yolu yok – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Bu maçı alacağız başka yolu yok

    Bu maçı alacağız başka yolu yok

    Sarı-kırmızılılar, kazanıp hem liderliğini korumayı hem de haftaya Stadı’nda oynanacak derbisine moralli çıkmayı hedefliyor

    'in 30. haftasında bu akşam Aytemiz 'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Geçen hafta 'i yenerek tekrar liderlik koltuğuna oturan sarıkırmızılılar, Alanya'dan da 3 puanla dönerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Teknik direktör artık kaybedilecek her puanın şampiyonluğu tehlikeye atacağını belirterek, oyuncularını uyardı.

    ÇİM HER YERDE AYNI
    'Deplasman fobisi'ne de son vermeleri gerektiğini vurgulayan tecrübeli hoca, "İç saha dış saha ayrımı kabul etmiyorum. Çim aynı çim. Şampiyon olmak istiyorsanız çıkıp her maçı kazanacaksınız" sözleri ile motive etti.
    Savaş ÇORLU

    3 oyuncu sınırda
    Alanyaspor maçı öncesi Feghouli, ve 'ün 3'er sarı kartı var. Üç isim bu akşam da kart görmeleri durumunda, haftaya oynanacak derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik heyet 3 futbolcudan dikkatli olmalarını istedi.

    Fernandes'e dikkat
    SARI-kırmızılılar, Alanyaspor'un evinde Başakşehir'i 4-1 yendiği maçın CD'sini izleyerek, rakiplerini çözmeye çalıştı. Teknik heyet, Denayer ve Serdar ikilisinden özellikle Junior Fernandes'e çok dikkat etmelerini istedi. Alanyaspor'un 10 numarası Emre Akbaba'yı ise Donk marke edecek.

    'Psikolojik savaş' gecesi - Mini yorum Savaş Çorlu
    Kupaya veda eden Galatasaray'ın Alanyaspor maçı taktikten çok psikolojik savaş halinde geçecek. Akhisar maçındaki kötü futbol, hakem hataları, 2 gün önce kamp ve Terim'e uyarı niteliğinde verilen 13 bin TL para cezasının takıma ters motivasyon olarak olumlu yansıması bekleniyor. Ligde kalma savaşı veren Alanyaspor'da ise 'ın Galatasaray'a karşı istatistiki üstünlüğü var. ve Feghouli gününde olursa, Cimbom şampiyonluk ateşini yakabilir.

    1. 21.4.2018
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