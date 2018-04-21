Bu maçı alacağız başka yolu yok

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray bu akşam Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Geçen hafta Medipol Başakşehir'i yenerek tekrar liderlik koltuğuna oturan sarıkırmızılılar, Alanya'dan da 3 puanla dönerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim artık kaybedilecek her puanın şampiyonluğu tehlikeye atacağını belirterek, oyuncularını uyardı.

ÇİM HER YERDE AYNI

'Deplasman fobisi'ne de son vermeleri gerektiğini vurgulayan tecrübeli hoca, "İç saha dış saha ayrımı kabul etmiyorum. Çim aynı çim. Şampiyon olmak istiyorsanız çıkıp her maçı kazanacaksınız" sözleri ile motive etti.

Savaş ÇORLU



3 oyuncu sınırda

Alanyaspor maçı öncesi Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş'ün 3'er sarı kartı var. Üç isim bu akşam da kart görmeleri durumunda, haftaya oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik heyet 3 futbolcudan dikkatli olmalarını istedi.



Fernandes'e dikkat

SARI-kırmızılılar, Alanyaspor'un evinde Başakşehir'i 4-1 yendiği maçın CD'sini izleyerek, rakiplerini çözmeye çalıştı. Teknik heyet, Denayer ve Serdar ikilisinden özellikle Junior Fernandes'e çok dikkat etmelerini istedi. Alanyaspor'un 10 numarası Emre Akbaba'yı ise Donk marke edecek.



'Psikolojik savaş' gecesi - Mini yorum Savaş Çorlu

Kupaya veda eden Galatasaray'ın Alanyaspor maçı taktikten çok psikolojik savaş halinde geçecek. Akhisar maçındaki kötü futbol, hakem hataları, 2 gün önce kamp ve Terim'e uyarı niteliğinde verilen 13 bin TL para cezasının takıma ters motivasyon olarak olumlu yansıması bekleniyor. Ligde kalma savaşı veren Alanyaspor'da ise Mesut Bakkal'ın Galatasaray'a karşı istatistiki üstünlüğü var. Belhanda ve Feghouli gününde olursa, Cimbom şampiyonluk ateşini yakabilir.