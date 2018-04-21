Bu maçı alacağız başka yolu yok
Sarı-kırmızılılar, kazanıp hem liderliğini korumayı hem de haftaya Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Beşiktaş derbisine moralli çıkmayı hedefliyor
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray bu akşam Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Geçen hafta Medipol Başakşehir'i yenerek tekrar liderlik koltuğuna oturan sarıkırmızılılar, Alanya'dan da 3 puanla dönerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim artık kaybedilecek her puanın şampiyonluğu tehlikeye atacağını belirterek, oyuncularını uyardı.
ÇİM HER YERDE AYNI
'Deplasman fobisi'ne de son vermeleri gerektiğini vurgulayan tecrübeli hoca, "İç saha dış saha ayrımı kabul etmiyorum. Çim aynı çim. Şampiyon olmak istiyorsanız çıkıp her maçı kazanacaksınız" sözleri ile motive etti.
Savaş ÇORLU
3 oyuncu sınırda
Alanyaspor maçı öncesi Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş'ün 3'er sarı kartı var. Üç isim bu akşam da kart görmeleri durumunda, haftaya oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik heyet 3 futbolcudan dikkatli olmalarını istedi.
Fernandes'e dikkat
SARI-kırmızılılar, Alanyaspor'un evinde Başakşehir'i 4-1 yendiği maçın CD'sini izleyerek, rakiplerini çözmeye çalıştı. Teknik heyet, Denayer ve Serdar ikilisinden özellikle Junior Fernandes'e çok dikkat etmelerini istedi. Alanyaspor'un 10 numarası Emre Akbaba'yı ise Donk marke edecek.
'Psikolojik savaş' gecesi - Mini yorum Savaş Çorlu
Kupaya veda eden Galatasaray'ın Alanyaspor maçı taktikten çok psikolojik savaş halinde geçecek. Akhisar maçındaki kötü futbol, hakem hataları, 2 gün önce kamp ve Terim'e uyarı niteliğinde verilen 13 bin TL para cezasının takıma ters motivasyon olarak olumlu yansıması bekleniyor. Ligde kalma savaşı veren Alanyaspor'da ise Mesut Bakkal'ın Galatasaray'a karşı istatistiki üstünlüğü var. Belhanda ve Feghouli gününde olursa, Cimbom şampiyonluk ateşini yakabilir.
- 21.4.2018
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PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terime ceza verenler Fenerbahce trübünlerine saldiran BJKli futbolculara ve Kafasi kanamadan 5 dikis attiran bay Senola ceza yokmu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
BekoBJK Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
cem bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii
Bu maçı alacağız başka yolu yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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