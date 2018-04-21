Alanyaspor-Galatasaray | CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Maçın 11'leri şu şekilde;
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis
Aytemiz Alanyaspor'un 11'i: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas
- 21.4.2018 17:36
- Güncelleme: 21.4.2018 18:51
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
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