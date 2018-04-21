Alanyaspor-Galatasaray | CANLI ANLATIM – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    - | CANLI ANLATIM

    Alanyaspor-Galatasaray | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak - maçının 11'leri belli oldu

    'in 30'uncu haftasında Aytemiz kendi sahasında 'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Maçın 11'leri şu şekilde;

    Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, , Donk, Rodrigues, Feghouli, , Gomis

    Aytemiz Alanyaspor'un 11'i: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas

    1. 21.4.2018 17:36
    2. Güncelleme: 21.4.2018 18:51
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