Alanyaspor-Galatasaray | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Maçın 11'leri şu şekilde;

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

Aytemiz Alanyaspor'un 11'i: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas