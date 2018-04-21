Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan penaltı yorumu!

    Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu!

    - maçında tartışmalara sebep olan penaltı pozisyonu için ilk yorum 'dan geldi.

    Pozisyonun net penaltı olduğunu söyleyen Çakar, 'ın bu kararla maçı kazandığını belirtti. İşte o tweet...


    1. 21.4.2018 21:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN