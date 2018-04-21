12. haftadan sonra kayıp – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    12. haftadan sonra kayıp

    12. haftadan sonra kayıp
    için '12' rakamı kabus oldu. Gurbetçi futbolcu, geçen sezon lige fırtına gibi başlamış ancak 12. haftanın ardından geçirdiği sakatlık sonrası uzun süre forma giyememişti. Tolga bu sezon da İgor ile lige süper bir giriş yaptı. İlk 6 haftada 5 gol atan sarı- kırmızılı oyuncu, yine 12. haftada 5-1 kaybedilen karşılaşması sonrası düşüşe geçti. İstikrarsızlığı nedeniyle güveni yitirdi.
    1. 21.4.2018
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