Semih Kaya oynadı, Sparta Prag kazandı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    oynadı, kazandı

    Semih Kaya oynadı, Sparta Prag kazandı

    Çekya 1. ekiplerinden , 'nın ilk 11'de forma giydiği maçta Jablonec'i 2-0 yendi.

    Çekya 1. ekiplerinden , 'nın ilk 11'de forma giydiği maçta Jablonec'i 2-0 yendi.

    Generali Arena'da Jablonec'i konuk eden Sparta Prag, 33. dakikada Nicolae Stanciu, 61. dakikada ise Vaclav Kadlec'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

    Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Semih Kaya, karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giydi.

    Sezon başında 'dan 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag'a transfer olan Semih, bu sezon sadece 5 lig maçında oynadı.

    1. 21.4.2018 00:15
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