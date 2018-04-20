Semih Kaya oynadı, Sparta Prag kazandı
Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag, Semih Kaya'nın ilk 11'de forma giydiği maçta Jablonec'i 2-0 yendi.
Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag, Semih Kaya'nın ilk 11'de forma giydiği maçta Jablonec'i 2-0 yendi.
Generali Arena'da Jablonec'i konuk eden Sparta Prag, 33. dakikada Nicolae Stanciu, 61. dakikada ise Vaclav Kadlec'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Semih Kaya, karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giydi.
Sezon başında Galatasaray'dan 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag'a transfer olan Semih, bu sezon sadece 5 lig maçında oynadı.
- 21.4.2018 00:15
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Toplam 62
Yorum
çok gülDüm hahaha sen hâla Türk futboluna mi güveniyordun ki ?
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Toplam 35
Yorum
hakan açık yaraya buz uygulanması? kan boyası sürülmemesi? dikişlerin çok saçma görünmesi? bu tiyatroyu çok basit yapmış. inandırıcılık yok.
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Toplam 14
Yorum
EgriDogru Fenerin sahasi 20 mac kapatilsin, eyvallah. Ama S.Günesin durumunda büyük pay Tolganin. Tolga ceza almasin ok, ama payini asla unutmasin
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