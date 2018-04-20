Mustafa Cengiz: Umarım haksız yere...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tüm takımlar için eşit ve adil bir yarışma ortamının sağlanması gerektiğini söyledi. Başkan Cengiz, şampiyonluk yolunda iplerin kendilerinde olduğunu belirterek, "Umarım o ipleri dışarıdan bir takım eller haksız yere kesmez" dedi.
"Biz hakemlerden kendi lehimize bir hata yapmalarını asla istemiyoruz"
"TFF bizim federasyonumuz. MHK, bizim hakem komitemiz. Hepsi bizim insanımız. TFF üyeleri de, Tahkim Kurulu da, Disiplin Kurulu da, MHK da, Galatasaray ve diğer takımların yönetim kurulu üyeleri de bu işin meccanen yapıyor. Bu gönül işinde, ben isterim ki tolerans eşit dağıtılsın" diyen Başkan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Nedir eşit dağıtmak? Eğer rakip takımımın hocası benim hocamdan daha sert söylemlerde bulunup hiçbir ceza almıyor, benim hocam tek bir sözcüğü, tepkisi ile, 'Yapmayın' sözcüğü ile tedbirli olarak ceza heyetine gidiyorsa ben bunu hoş karşılamam. Ben bunu şık karşılamam. Herhangi bir takım için de bunu hoş görmem, savunmam. Bu nedenle ben üzüntülerimi bildiriyorum. İster sevin, ister tepki, verin ben TFF'nin bizim federasyonumuz olduğunu biliyorum. Raporu yazan gözlemci kardeşimizi de suçlamak istemiyorum ama bunu yapmaması gerekirdi. Olayı öğrendik biz. Hiç hoş değil. Ülkemizin iç ve dış sorunlarla uğraştığı bir coğrafyada bu tip gerilimler hele son maçlara doğru futbolla yatıp futbolla kalkan bir ülkede camialar arasında gerilim oluşturur. Biz bu gerilimi istemiyoruz. Biz kavga içinde mücadele istemiyoruz. Biz dostluk, dürüstlük ve adalet içinde bir yarışma istiyoruz. Bu yarışmanın şartları da bir tarafı devamlı ezmek değil. Biz hakemlerden kendi lehimize bir hata yapmalarını asla istemiyoruz. Biz bizim lehimize yanış bir penaltı, yanlış bir faul verildiğinde bile bundan rahatsızlık duyan bir camiayız. Biz rakiplerimiz için de böyle olmasını dileriz. Sevgili hocamıza yapılan bu tedbirli sevkin adaletin yerini bulacağını ve kaldırılacağını ve şampiyonluk yarışında son 5 haftaya tüm 4 takımın eşit, adil biçimde gireceğini TFF ve ilgili kurullarının bunu sağlayacağına inanıyoruz."
"Umarım o ipleri dışarıdan bir takım eller haksız yere kesmez"
Şampiyonluk yarışında iplerin kendi ellerinde olduğunu söyleyen Cengiz, "Umarım o ipleri dışarıdan bir takım eller haksız yere kesmez. Eğer bu olursa buna çok üzülürüz. Buna biz de tepki veririz. Bunu kimse tehdit olarak algılamasın. Biz Türkiye'nin en büyük camiası olduğumuzu biliyoruz ve buna inanıyoruz. Diğer tüm camialar da çok büyük ama biz hakkımızın yenilmesi durumunda gerekli tepkiyi veririz. Bu da hiç istemediğimiz bir şey inan edin. Biz bundan mutlu olmayız. Biz dostluk içinde, kardeşlik içinde, spor yapmak istiyoruz. Bu sporu yönetenlerin de adil olduğuna inanıyoruz, adil olacağına da yürekten inanıyoruz. Türk sporunun gelişmesi için de bütün bunların olması gerektiğine inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
- 20.4.2018 13:20
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