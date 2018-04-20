Galatasaray'dan Şenol Güneş mesajı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    'dan mesajı

    Galatasaray'dan Şenol Güneş mesajı

    Kulübü, için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

    Kulübü, - Beşiktaş derbisinde yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

    Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Sporda dürüstlük, mertlik, adalet, eşitlik ve etik değerler içinde yarışı ilke edinen Galatasaray ve yönetimimiz son yıllarda sahalara egemen olmaya çalışan holiganizme ve şiddete karşı ciddi mücadele içindedir.

    Sporun hoşgörü, centilmenlik, rakibe ve kendine saygı çerçevesinde sürmesini diler, Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

    Galatasaray Spor Kulübü

    1. 20.4.2018 11:07
    2. Güncelleme: 20.4.2018 12:06
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