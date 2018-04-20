Galatasaray'dan Şenol Güneş mesajı
Galatasaray Kulübü, Şenol Güneş için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Sporda dürüstlük, mertlik, adalet, eşitlik ve etik değerler içinde yarışı ilke edinen Galatasaray ve yönetimimiz son yıllarda sahalara egemen olmaya çalışan holiganizme ve şiddete karşı ciddi mücadele içindedir.
Sporun hoşgörü, centilmenlik, rakibe ve kendine saygı çerçevesinde sürmesini diler, Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
Galatasaray Spor Kulübü
- 20.4.2018 11:07
- Güncelleme: 20.4.2018 12:06
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İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Toplam 24
Yorum
Sie Orjinal fotoraflar dururken phoshop koyupta algı yaratmayın insanları kendiniz gibi geri zekalı zannetmeyin
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Mustafa Çulcu: "Mete Kalkavan elinden geleni yaptı"
Toplam 20
Yorum
arsen l. Hakem BJK li diye yaygara yapıldı.Hakem BJK li olmadığını göstermek için eli cebinde gezdi ve kader değişmedi Pepe ye kırmızı.Golü ofsayt
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ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an...
Toplam 9
Yorum
YAZIKLAR OLSUN. Sorun fb, gs, bjk değil. Şu görüntüler ve yapılanlar bir insan olarak utanç verici. Nasıl geldik biz bu hale. Yazık dostlar ki ne yazık !.
Galatasaray'dan Şenol Güneş mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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