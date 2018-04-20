Galatasaray'da 75 milyonluk çukur!
Türkiye Kupası'nda Akhisar'a 2-0 kaybederek elenen G.Saray'da maç sonu Fatih Terim'in açıklamaları çok konuşulmuştu.
- 20.4.2018 07:35
- Güncelleme: 20.4.2018 07:43
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
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