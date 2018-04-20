Galatasaray'da 2. Östersunds faciası! – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
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    'da 2. Östersunds faciası!

    Galatasaray'da 2. Östersunds faciası!

    ’ın sezon başında Avrupa’ya vedasında forma giyen 8 futbolcu, kupa yarı final rövanşında da sahadaydı. Yedek kulübesindeki futbolcuların kalitesi ve performansı uzun zamandır tartışma konusu olan , finale bir adım kala yaptığı rotasyonla bile bile lades oldu.

    'de son 5 haftaya lider giren , 'nin ardından 'na da dramatik şekilde veda etti. Kadere bakın ki 9 ay arayla oynanan iki maçta forma giyen oyuncular, sergilenen kötü , alınan sonuç ve Stadı'nı dolduran taraftarın gösterdiği tepki birebir aynıydı. İşte detaylar: Avrupa Ligi'nde, "Östersunds faciası"na neden olan 8 oyuncu 2-0 kaybedilen Akhisar rövanşında ilk 11'de sahaya çıktı. Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Selçuk, Tolga, Yasin ve Sinan'ın birlikte oynadığı sarı-kırmızılı takım, savunmada hata üstüne hata yaparken hücumda da tel tel döküldü. Östersunds, Maicon da Akhisar maçında Galatasaray'ı yaktı.



    GİBİ LATO DA DİBE VURDU
    Östersunds maçlarındaki kötü futbolu nedeniyle takımdan gönderilen Carole'ün yerine alınan sol bek Latovlevici kupada Akhisar rövanşında sahanın en kötüsüydü. da Carole gibi topla her buluştuğunda ıslıklandı. Östersunds'a elenilen maçta yuhalanan Tolga ve Yasin, Akhisar rövanşında oyundan alınırken, tribünler tarafından yine protesto edildi. İki kulvardaki Östersunds ve Akhisar maçları gösterdi ki Galatasaray'ın yedek kulübesi yetersiz. Ligde 12-13 oyuncuyla idare eden 'un sezon sonunda kadrosunu yenilemesi şart.

    SABAH

    1. 20.4.2018 10:22
    2. Güncelleme: 20.4.2018 10:58
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