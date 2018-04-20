Galatasaray'da 2. Östersunds faciası!
Galatasaray’ın sezon başında Avrupa’ya vedasında forma giyen 8 futbolcu, kupa yarı final rövanşında da sahadaydı. Yedek kulübesindeki futbolcuların kalitesi ve performansı uzun zamandır tartışma konusu olan Cimbom, finale bir adım kala yaptığı rotasyonla bile bile lades oldu.
CAROLE GİBİ LATO DA DİBE VURDU
Östersunds maçlarındaki kötü futbolu nedeniyle takımdan gönderilen Carole'ün yerine alınan sol bek Latovlevici kupada Akhisar rövanşında sahanın en kötüsüydü. Lato da Carole gibi topla her buluştuğunda ıslıklandı. Östersunds'a elenilen maçta yuhalanan Tolga ve Yasin, Akhisar rövanşında oyundan alınırken, tribünler tarafından yine protesto edildi. İki kulvardaki Östersunds ve Akhisar maçları gösterdi ki Galatasaray'ın yedek kulübesi yetersiz. Ligde 12-13 oyuncuyla idare eden Cimbom'un sezon sonunda kadrosunu yenilemesi şart.
SABAH
- 20.4.2018 10:22
- Güncelleme: 20.4.2018 10:58
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İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Toplam 24
Yorum
Sie Orjinal fotoraflar dururken phoshop koyupta algı yaratmayın insanları kendiniz gibi geri zekalı zannetmeyin
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Mustafa Çulcu: "Mete Kalkavan elinden geleni yaptı"
Toplam 20
Yorum
arsen l. Hakem BJK li diye yaygara yapıldı.Hakem BJK li olmadığını göstermek için eli cebinde gezdi ve kader değişmedi Pepe ye kırmızı.Golü ofsayt
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ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an...
Toplam 9
Yorum
YAZIKLAR OLSUN. Sorun fb, gs, bjk değil. Şu görüntüler ve yapılanlar bir insan olarak utanç verici. Nasıl geldik biz bu hale. Yazık dostlar ki ne yazık !.
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