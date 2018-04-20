Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Alanya'daki Gold City Hotel'in tesislerinde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncuların 5'e 2 dar alan oyunu ve sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
- 20.4.2018 20:59
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TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 62
Yorum
çok gülDüm hahaha sen hâla Türk futboluna mi güveniyordun ki ?
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Toplam 35
Yorum
hakan açık yaraya buz uygulanması? kan boyası sürülmemesi? dikişlerin çok saçma görünmesi? bu tiyatroyu çok basit yapmış. inandırıcılık yok.
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Toplam 14
Yorum
EgriDogru Fenerin sahasi 20 mac kapatilsin, eyvallah. Ama S.Günesin durumunda büyük pay Tolganin. Tolga ceza almasin ok, ama payini asla unutmasin
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