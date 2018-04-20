Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    , maçı hazırlıklarını tamamladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a> maçı hazırlıklarını tamamladı

    , 'in 30. haftasında yarın Aytemiz ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    , 'in 30. haftasında yarın Aytemiz ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Alanya'daki Gold City Hotel'in tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncuların 5'e 2 dar alan oyunu ve sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.

    ile Aytemiz , yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

    1. 20.4.2018 20:59
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