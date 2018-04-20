Fatih Terim, Maicon'u sildi!

Maicon'un önceki gün Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısındaki kötü futbolu bir yana, vurdumduymazlığı, hal ve hareketleri büyük tepki topladı.

İlk yarıda yenilen gollerden sonra Teknik Direktör Fatih Terim'in yanına çağırıp sert şekilde ikaz ettiği ama buna karşın kötü oynamaya devam eden Maicon'un son bölümde sorumsuzca kırmızı kart görmesi, atılırken kulübeye doğru söylenip direkt olarak soyunma odasının yolunu tutması kriz yarattı.

Milliyet'in haberine göre; Kötü oynasa da kolay kolay hiçbir futbolcusunu silmeyen Terim'in, bu saygısızlığının bedelini ödeteceği öğrenildi.

Fatih Terim şampiyonluk yarışının kızıştığı son 5 haftaya girilirken mecbur kalınmadıkça Maicon'u oynatmayacak. Terim, Denayer-Serdar Aziz ikilisini savunmanın merkezinde kullanacak.

Maicon ile ilgili esas olarak alınan karar ise sezon bitiminde devreye sokulacak. Terim'in ağır bulduğu Brezilyalı stoperin gönderilmesi gündemde. Tecrübeli hocanın savunma hattına daha seri bir oyuncu istediği belirtildi.

Öte yandan Brezilyalı futbolcunun disiplin yönetmeliği çerçevesinde bir para cezası alması da söz konusu olacak. Bu rakamın da 55 bin euro olması bekleniyor. Ancak Sportif AŞ'de bunun karara bağlanması gerekiyor.