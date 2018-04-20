Fatih Terim, Maicon'u sildi!
Galatasaray'da Maicon bardağı taşırdı. Fatih Terim, Brezilyalı stoperin üzerini çizdi.
Maicon'un önceki gün Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısındaki kötü futbolu bir yana, vurdumduymazlığı, hal ve hareketleri büyük tepki topladı.
İlk yarıda yenilen gollerden sonra Teknik Direktör Fatih Terim'in yanına çağırıp sert şekilde ikaz ettiği ama buna karşın kötü oynamaya devam eden Maicon'un son bölümde sorumsuzca kırmızı kart görmesi, atılırken kulübeye doğru söylenip direkt olarak soyunma odasının yolunu tutması kriz yarattı.
Milliyet'in haberine göre; Kötü oynasa da kolay kolay hiçbir futbolcusunu silmeyen Terim'in, bu saygısızlığının bedelini ödeteceği öğrenildi.
Fatih Terim şampiyonluk yarışının kızıştığı son 5 haftaya girilirken mecbur kalınmadıkça Maicon'u oynatmayacak. Terim, Denayer-Serdar Aziz ikilisini savunmanın merkezinde kullanacak.
Maicon ile ilgili esas olarak alınan karar ise sezon bitiminde devreye sokulacak. Terim'in ağır bulduğu Brezilyalı stoperin gönderilmesi gündemde. Tecrübeli hocanın savunma hattına daha seri bir oyuncu istediği belirtildi.
Öte yandan Brezilyalı futbolcunun disiplin yönetmeliği çerçevesinde bir para cezası alması da söz konusu olacak. Bu rakamın da 55 bin euro olması bekleniyor. Ancak Sportif AŞ'de bunun karara bağlanması gerekiyor.
- 20.4.2018 10:15
- Güncelleme: 20.4.2018 10:58
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İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Toplam 24
Yorum
Sie Orjinal fotoraflar dururken phoshop koyupta algı yaratmayın insanları kendiniz gibi geri zekalı zannetmeyin
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Mustafa Çulcu: "Mete Kalkavan elinden geleni yaptı"
Toplam 20
Yorum
arsen l. Hakem BJK li diye yaygara yapıldı.Hakem BJK li olmadığını göstermek için eli cebinde gezdi ve kader değişmedi Pepe ye kırmızı.Golü ofsayt
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ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an...
Toplam 9
Yorum
YAZIKLAR OLSUN. Sorun fb, gs, bjk değil. Şu görüntüler ve yapılanlar bir insan olarak utanç verici. Nasıl geldik biz bu hale. Yazık dostlar ki ne yazık !.
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