Farfan bombası – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Farfan bombası

    Farfan bombası

    Peru basını, ’ın 33 yaşındaki sağ açığı ’ndan sonra transfer edeceğini ileri sürdü

    Jefferson Farfan yeniden gündemde... Peru'dan Diario El Bocon adlı internet sitesi, ", Farfan'ı 2018 'ndan sonra ya alacak ya alacak" diye yazdı. Haberde ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun yıllık 2 milyon 450 bin dolar istediği belirtildi.
    1. 20.4.2018
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