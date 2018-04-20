Antrenör Majlkovic: "Asla vazgeçmedik" – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Antrenör Majlkovic: "Asla vazgeçmedik"

    Antrenör Majlkovic: "Asla vazgeçmedik"

    EUROCUP finalinde 'nın Reyer takımını safdışı bırakarak olan G.Saray Takımı, 'a döndü.

    EUROCUP finalinde 'nın Reyer takımını safdışı bırakarak olan G.Saray Takımı, 'a döndü. Başantrenör Marina Maljkovic, havaalanında yaptığı açıklamada, önemli bir başarı elde ettiklerini belirterek, "Sezon içinde bir çok sıkıntı yaşadık. Bir noktadan sonra vazgeçmemeye karar verdik. 'nda da elimize böyle bir şans geldiği anda herkes daha çok çalıştı. Takım olarak vazgeçmemenin ödülünü aldık. G.Saray forması için savaştık ve kupayı almayı başardık" ifadelerini kullandı. Maljkovic ayrıca, "Umarım bu kulüp için daha önemli başarılara imza atarız" dedi. Kaptan Işıl da "Maljkovic kupayı kazanacağımıza bizi inandırdı. Taraftarımıza armağan olsun" diye konuşurken, Quigley, "Çılgınca bir sezon oldu. Böyle bir sezonu kupayla taçlandırmak bizim için çok önemliydi" dedi.
    1. 20.4.2018
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