Yakan rotasyon – Fotomaç – 19 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Yakan rotasyon

    Yakan rotasyon

    Ligde Başakşehir'i sahadan silen 11'den tam 9 ismi kulübeye çeken 'in bu tercihi Cimbom'a çok pahalıya mal oldu. G.Saray yarı finalin ilk maçında 2-1 yendiği Akhisar'a dün gece Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup olarak taraftarını kahretti

    'in rotasyonu Aslan'a pahalıya patladı... Tecrübeli çalıştırıcı, hafta sonu 'i 2-0 yendikleri karşılaşmanın kadrosundan 9 farklı oyuncu ile Akhisarspor karşısına çıktı. Defansın göbeğinde ile Denayer ikilisinin yerine Maicon ve görev yaparken, beklerde Mariano ve Nagatomo'nun yerlerine sakatlığı geçen Martin Linnes ve Latovlevici yer aldı. Orta sahada da Belhanda-Donk'un yerine ve Tolga, Rodrigues- Feghouli'nin yerlerine Sinan ve Yasin forma giydi. Forvette ise Bafetimbi Gomis'in yerine oynadı. Başakşehir 11'inden sadece kaleci Muslera ile Fernando sahadaydı. Nagatomo ile Belhanda maç kadrosuna alınmadı.

    TOLGA ÇILDIRTTI
    Galatasaray'da 'un yerine şans bulan yaptığı pas hataları ile tribünlere saç baş yoldurdu. Fatih Terim, Tolga'nın ikinci yarıda da kötü oyununu sürdürmesi üzerine oyundan alıp yerine Bafetimbi Gomis'i aldı. Tolga çıkarken yuhalandı.
    1. 19.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yakan rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN