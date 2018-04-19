Yakan rotasyon
Ligde Başakşehir'i sahadan silen 11'den tam 9 ismi kulübeye çeken Fatih Terim'in bu tercihi Cimbom'a çok pahalıya mal oldu. G.Saray yarı finalin ilk maçında 2-1 yendiği Akhisar'a dün gece Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup olarak taraftarını kahretti
Fatih Terim'in rotasyonu Aslan'a pahalıya patladı... Tecrübeli çalıştırıcı, hafta sonu Medipol Başakşehir'i 2-0 yendikleri karşılaşmanın kadrosundan 9 farklı oyuncu ile Akhisarspor karşısına çıktı. Defansın göbeğinde Serdar Aziz ile Denayer ikilisinin yerine Maicon ve Ahmet Çalık görev yaparken, beklerde Mariano ve Nagatomo'nun yerlerine sakatlığı geçen Martin Linnes ve Latovlevici yer aldı. Orta sahada da Belhanda-Donk'un yerine Selçuk İnan ve Tolga, Rodrigues- Feghouli'nin yerlerine Sinan ve Yasin forma giydi. Forvette ise Bafetimbi Gomis'in yerine Eren Derdiyok oynadı. Başakşehir 11'inden sadece kaleci Muslera ile Fernando sahadaydı. Nagatomo ile Belhanda maç kadrosuna alınmadı.
TOLGA ÇILDIRTTI
Galatasaray'da Ryan Donk'un yerine şans bulan Tolga Ciğerci yaptığı pas hataları ile tribünlere saç baş yoldurdu. Fatih Terim, Tolga'nın ikinci yarıda da kötü oyununu sürdürmesi üzerine oyundan alıp yerine Bafetimbi Gomis'i aldı. Tolga çıkarken yuhalandı.
TOLGA ÇILDIRTTI
Galatasaray'da Ryan Donk'un yerine şans bulan Tolga Ciğerci yaptığı pas hataları ile tribünlere saç baş yoldurdu. Fatih Terim, Tolga'nın ikinci yarıda da kötü oyununu sürdürmesi üzerine oyundan alıp yerine Bafetimbi Gomis'i aldı. Tolga çıkarken yuhalandı.
- 19.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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