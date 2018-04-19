Latovlevici ve Yasin ıslıklandı!
Galatasay'ın dün akşam kendi evinde oynadığı Akhisar maçında, sarı-kırmızılı taraftarlar bazı futbolcuları ıslıklarla proteste ettiler.
Galatasay'ın dün akşam kendi evinde oynadığı Akhisar maçında, sarı-kırmızılı taraftarlar bazı futbolcuları ıslıklarla proteste ettiler. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan isimlerden biri olan Latovlevici, savunmada yaptığı hatalar sebebiyle, tribünlerden büyük tepki aldı. Romanyalı oyuncu gibi Yasin de taraftarların tepkisinden nasibini alan bir başka isim oldu. İlk yarıda etkisiz bir görüntü sergileyen, ikinci yarının ortalarında da kenara alınan Yasin, tribünlerin ıslıklı hrotestosu altında sahayı terk etti.
- 19.4.2018
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