Galatasaray'ın Alanya kadrosuna Tolga Ciğerci alınmadı – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    'ın Alanya kadrosuna Tolga Ciğerci alınmadı

    Galatasaray'ın Alanya kadrosuna Tolga Ciğerci alınmadı

    'ın deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu

    , İlhan Cavcav Sezonu 30. haftasında Aytemiz ile oynayacağı maç için bugün Alanya'ya gidecek. Fatih Terim, Akhisarspor maçında büyük tepki çeken Tolga Ciğerci ve Maicon'u kamp kadrosuna almadı.

    15.30'da Alanya'ya hareket edecek olan sarı - kırmızılılar, bu akşam saat 18.00'de Alanya'da bir antrenman gerçekleştirecek. Galatasaray karşılaşma öncesi son çalışmasını Cuma günü saat 18.00'de Alanya'da yapacak.

    Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

    Fernando Muslera
    Cedric Carrasso
    Eray İşcan
    Batuhan Şen
    Serdar Aziz
    Ahmet Çalık
    Jason Denayer
    Yuto Nagatomo
    Iasmin Latovlevici
    Mariano
    Martin Linnes
    Fernando Reges
    Ryan Donk
    Selçuk İnan
    Younes Belhanda
    Yasin Öztekin
    Garry Rodrigues
    Sofiane Feghouli
    Sinan Gümüş
    Eren Derdiyok
    Bafetimbi Gomis

    1. 19.4.2018 14:59
    2. Güncelleme: 19.4.2018 15:56
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