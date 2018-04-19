Galatasaray, eski gözdesi Jefferson Farfan'ı yeniden gündemine aldı
Galatasaray'ın Perulu milli oyuncu Jefferson Farfan'la ilgilendiği iddia edildi.
- 19.4.2018 14:01
- Güncelleme: 19.4.2018 14:02
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Fatih Terim'den öğrencilerine büyük tepki! 'Ölüyü dirilttiniz'
Toplam 5
Yorum
Ferhat liği 4 sırada bitirir galatasaray kızmayın kendi görüşüm
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Fatih Terim'den öğrencilerine büyük tepki! 'Ölüyü dirilttiniz'
Toplam 5
Yorum
Mert şampiyon olsa ne olur bu kadro şampiyonlar liğinde grupta puan bile alamaz bırakın çıkmayı galatasaray iyi yönetilmiyor sorun bu
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Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'dan, 18 kulübün borcunu sıfırlayacak proje
Toplam 12
Yorum
polat kesinlikle çok yerinde bir proje açıkçası bu yönetimsel hatalardan kaynaklı kulüplerin borçlanma durumlarına bir çözüm bulunmazsa durum vahi
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