Fatih Terim'den öğrencilerine büyük tepki! 'Ölüyü dirilttiniz' – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    'den öğrencilerine büyük tepki! 'Ölüyü dirilttiniz'

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den öğrencilerine büyük tepki! 'Ölüyü dirilttiniz'

    Fatih Terim, maça neşeli başlamıştı. Üst üste gelen goller sonrasında morali bozulan tecrübeli çalıştırıcı ilk yarı biterken kenardan adeta esip gürledi.

    1. 19.4.2018 11:28
    2. Güncelleme: 19.4.2018 11:45
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