Fatih Terim: "En büyük hatam güvenmek"
Sarı-kırmızılıların tecrübeli hocası, “Sürpriz oldu. Beklenmedik bir sonuç. Allah insanlara şans veriyor, kullanmazsanız oyunun dışında kalıyorsunuz” diyerek takımını eleştirdi
G.saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisar'a 2-0 mağlup olarak elenmelerinin, sürpriz olduğunu belirterek, görev verdiği oyuncularını eleştirdi. "Yeteri kadar mücadele etmedik" diyen Terim, "Bundan daha önemli bir sürpriz yok, tabii ki beklenmedik. Allah insanlara şans veriyor, kullanmazsanız oyunun dışında kalıyorsunuz" ifadesini kullandı. Kupayı boşlamadıklarını dile getiren usta hoca, "Beni mağlubiyetler üzmez. Beni en çok üzen, ruhu sahada görememektir" dedi. '
KADROMUZ BU KADAR'
Bahanelere sığınmadığını kaydeden Terim, "O oynamamış, bu oynamış, hakem bunu vermiş, ötekini vermemiş... Bunlar benim kullandığım bahaneler değil. Tebrik ediyorum Akhisar'ı" derken oyuncularını da "Bu takımı böyle çıkartan benim. Ben sorumluyum. En büyük hata benim. Benim en büyük hatam oyuncularıma güvenmek" ifadelerini kullandı. Protestoları da değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Ne olacak? Her tepki gösterilen oyuncuyu çıkaracak mıyız? Her dakika oyuncu değiştiremezsiniz. Ben de isterim Yuto ile Mariano ile çıkayım ama 72 saat sonra deplasmanda maçımız var. Kadromuz bu kadar işte" dedi.
KADROMUZ BU KADAR'
Bahanelere sığınmadığını kaydeden Terim, "O oynamamış, bu oynamış, hakem bunu vermiş, ötekini vermemiş... Bunlar benim kullandığım bahaneler değil. Tebrik ediyorum Akhisar'ı" derken oyuncularını da "Bu takımı böyle çıkartan benim. Ben sorumluyum. En büyük hata benim. Benim en büyük hatam oyuncularıma güvenmek" ifadelerini kullandı. Protestoları da değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Ne olacak? Her tepki gösterilen oyuncuyu çıkaracak mıyız? Her dakika oyuncu değiştiremezsiniz. Ben de isterim Yuto ile Mariano ile çıkayım ama 72 saat sonra deplasmanda maçımız var. Kadromuz bu kadar işte" dedi.
- 19.4.2018
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