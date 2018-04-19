Emre Çolak dönüyor!
Deportivo’da ligden düşmeme mücadelesi veren Emre Çolak’ın, Galatasaray’a geri dönme ihtimali her geçen gün artıyor.
Dün gece Akhisar'a kaybeden kadronun yeterli olmadığını düşünen Fatih Terim, eski öğrencisi Emre Çolak'ı istiyor.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Deportivo'nun yolunu tutan, ancak İspanya'da ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Emre Çolak'ın da, İstanbul 'a dönmeyi istediği biliniyor. Emre'nin hali hazırda kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray, ligden düşen Deportivo'dan 26 yaşındaki futbolcuyu kiralayıp sözleşmesi sona erdikten sonra da kadrosuna katmak istiyor. Terim, Emre'yi hem solak olması hem de 8 numara, 10 numara ve her iki kanatta oynayabilmesi nedeniyle joker olarak kullanmak istiyor.
- 19.4.2018 08:29
- Güncelleme: 19.4.2018 10:10
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Maicon kırmızı gördü, Galatasaray 10 kişi kaldı!
Toplam 6
Yorum
yuksel-69-74 Cimbomluyum ama şu gerçek fatih terim turu kendi eliyle vermiştir.ve şampiyonlukta gitti zaten sittin sene olamaz .
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UEFA’dan ‘iyi’ haber
Toplam 5
Yorum
onr Öldürmez süründürürler.
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UEFA’dan ‘iyi’ haber
Toplam 5
Yorum
YERDE GİREN ÇIKAN BİR OLUP MAKİNA GİBİ İŞLERDİ. BU KUPADA MAÇINDAKİ GS TAKIMINDA İKİ ÜÇ FUTBOLCU HARİÇ HEPSİ GÖNDERİLMELİDİR GS DAN. F . HOCA SEN BUNLARA NASIL KATLANIYORSUN. SENİN OLDUĞUN
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