Emre Çolak dönüyor! – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    dönüyor!

    Emre Çolak dönüyor!

    ’da ligden düşmeme mücadelesi veren ’ın, ’a geri dönme ihtimali her geçen gün artıyor.

    Dün gece Akhisar'a kaybeden kadronun yeterli olmadığını düşünen , eski öğrencisi 'ı istiyor.

    'dan ayrıldıktan sonra 'nun yolunu tutan, ancak 'da ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Emre Çolak'ın da, 'a dönmeyi istediği biliniyor. Emre'nin hali hazırda kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

    Galatasaray, ligden düşen Deportivo'dan 26 yaşındaki futbolcuyu kiralayıp sözleşmesi sona erdikten sonra da kadrosuna katmak istiyor. Terim, Emre'yi hem solak olması hem de 8 numara, 10 numara ve her iki kanatta oynayabilmesi nedeniyle joker olarak kullanmak istiyor.

    1. 19.4.2018 08:29
    2. Güncelleme: 19.4.2018 10:10
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