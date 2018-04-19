Emre Çolak dönüyor!

Dün gece Akhisar'a kaybeden kadronun yeterli olmadığını düşünen Fatih Terim, eski öğrencisi Emre Çolak'ı istiyor.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Deportivo'nun yolunu tutan, ancak İspanya'da ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Emre Çolak'ın da, İstanbul 'a dönmeyi istediği biliniyor. Emre'nin hali hazırda kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray, ligden düşen Deportivo'dan 26 yaşındaki futbolcuyu kiralayıp sözleşmesi sona erdikten sonra da kadrosuna katmak istiyor. Terim, Emre'yi hem solak olması hem de 8 numara, 10 numara ve her iki kanatta oynayabilmesi nedeniyle joker olarak kullanmak istiyor.