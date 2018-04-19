Avrupa fatihi Galatasaray! – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Avrupa fatihi Galatasaray!

    Avrupa fatihi Galatasaray!

    Sarı-kırmızılılar, ’da 90-68 mağlup ettiği İtalyan rakibi ’ya 65-72 yenilse de şampiyonluğunu ilan etti. , ’ye 3. kez Avrupa şampiyonluğunu getirdi

    , FIBA Euro- Cup final serisinin ikinci maçında İtalyan rakibi 'ya 65-72 yenilse de ilk maçtaki 90-68'lik farklı galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan etti. Güçlü rakibine karşı 'da da etkili bir oyun ortaya koyan Cimbom, ilk çeyreği 20-16 önde bitirdi. , devreyi ise 34-38 geride bitirdi.

    2009'DAN SONRA YİNE
    Farkın açılmasına izin vermeyen Cimbom, üçüncü çeyreği de 58-52 mağlup tamamladı. İlk maçtaki 22 sayılık farkın rahatlığıyla mücadele eden Cimbom, sahadan 67-72 mağlup ayrılsa da Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti. Daha önce 2009 yılında bu kupayı kazanan ve 2014'te Euroleague'i kazanan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

    1. 19.4.2018
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