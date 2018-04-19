Avrupa fatihi Galatasaray!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euro- Cup final serisinin ikinci maçında İtalyan rakibi Reyer Venezia'ya 65-72 yenilse de ilk maçtaki 90-68'lik farklı galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan etti. Güçlü rakibine karşı İtalya'da da etkili bir oyun ortaya koyan Cimbom, ilk çeyreği 20-16 önde bitirdi. Dişi Aslanlar, devreyi ise 34-38 geride bitirdi.



2009'DAN SONRA YİNE

Farkın açılmasına izin vermeyen Cimbom, üçüncü çeyreği de 58-52 mağlup tamamladı. İlk maçtaki 22 sayılık farkın rahatlığıyla mücadele eden Cimbom, sahadan 67-72 mağlup ayrılsa da Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti. Daha önce 2009 yılında bu kupayı kazanan ve 2014'te Euroleague'i kazanan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu.