Avrupa fatihi Galatasaray!
Sarı-kırmızılılar, İstanbul’da 90-68 mağlup ettiği İtalyan rakibi Reyer Venezia’ya 65-72 yenilse de şampiyonluğunu ilan etti. Dişi Aslanlar, Türkiye’ye 3. kez Avrupa şampiyonluğunu getirdi
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euro- Cup final serisinin ikinci maçında İtalyan rakibi Reyer Venezia'ya 65-72 yenilse de ilk maçtaki 90-68'lik farklı galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan etti. Güçlü rakibine karşı İtalya'da da etkili bir oyun ortaya koyan Cimbom, ilk çeyreği 20-16 önde bitirdi. Dişi Aslanlar, devreyi ise 34-38 geride bitirdi.
2009'DAN SONRA YİNE
Farkın açılmasına izin vermeyen Cimbom, üçüncü çeyreği de 58-52 mağlup tamamladı. İlk maçtaki 22 sayılık farkın rahatlığıyla mücadele eden Cimbom, sahadan 67-72 mağlup ayrılsa da Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti. Daha önce 2009 yılında bu kupayı kazanan ve 2014'te Euroleague'i kazanan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu.
- 19.4.2018
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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