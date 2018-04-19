Alex Telles'ten muhteşem istatistik! G.Saraylıları pişman ettirdi...
Galatasaray'ın Porto'ya sattığı Alex Telles, değerini yükseltmeye devam ediyor...
Porto'nun 2 sezon önce Galatasaray'dan 6,5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Brezilyalı sol bek Alex Telles, hem performansını hem de değerini yükseltmeye devam ediyor. Bu sezon Porto formasıyla çıktığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp 18 asist yapan Telles, Brezilya Milli Takım'dan da teklif bekliyor.
Brezilya teknik direktörü Tite'nin radarında olan Brezilyalı sol bek sergilediği performansla bu yaz Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılması bekleniyor. Şu an transfermarket değeri 16 milyon Euro olan başarılı futbolcunun Dünya Kupası'nda görev alması halinde bu rakamın en az iki katına çıkması bekleniyor.
- 19.4.2018 11:11
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Maicon kırmızı gördü, Galatasaray 10 kişi kaldı!
Toplam 9
Yorum
BU SORUYA. SEN LİDER TAKIMIN FUTBOLCUSU MUSUN SN MAİCON. SEN BU KADAR YAŞINDA GS FAYDALI OLMAK VEDE İYİ FUTBOLCU DİYE ALINDIN. ACABA ÖYLE Mİ. CEVAP VER
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Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Son 3 sezondur hakemlerin tek kolladığı takım bjk dır.
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Dünya Trabzonsporlu!
Toplam 7
Yorum
pupa de niro ve AL paçino federasyona seslenmişler kupamizu verun diye
Alex Telles'ten muhteşem istatistik! G.Saraylıları pişman ettirdi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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