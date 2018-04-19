Alex Telles'ten muhteşem istatistik! G.Saraylıları pişman ettirdi... – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    'ten muhteşem istatistik! G.Saraylıları pişman ettirdi...

    Alex Telles'ten muhteşem istatistik! G.Saraylıları pişman ettirdi...

    'ın Porto'ya sattığı , değerini yükseltmeye devam ediyor...

    Porto'nun 2 sezon önce 'dan 6,5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Brezilyalı sol bek , hem performansını hem de değerini yükseltmeye devam ediyor. Bu sezon Porto formasıyla çıktığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp 18 asist yapan Telles, 'dan da teklif bekliyor.

    Brezilya teknik direktörü Tite'nin radarında olan Brezilyalı sol bek sergilediği performansla bu yaz 'da düzenlenecek olan 'na katılması bekleniyor. Şu an transfermarket değeri 16 milyon Euro olan başarılı futbolcunun Dünya Kupası'nda görev alması halinde bu rakamın en az iki katına çıkması bekleniyor.

    1. 19.4.2018 11:11
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