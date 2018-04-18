UEFA Başkanı Ceferin'den flaş FFP açıklaması! – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Başkanı Ceferin'den flaş FFP açıklaması!

    UEFA Başkanı Ceferin'den flaş FFP açıklaması!

    Başkanı Alexander Ceferin, 'ı da yakından ilgilendiren yaptırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkanı Alexander Ceferin, yaptırımları hakkında konuştu. UEFA'nın kurallrının kimseye zorlamak için olmadığını ifade eden Caferin, "Kimseyi öldürtmek istemiyoruz" dedi.

    "UEFA'NIN KURALLARI VAR AMA POLİS DEĞİLİZ"
    Başta AC Milan ve 'ni sponsorluk sözleşmeleri olmak üzere tüm kulüpler için gerekli görüşmelerin ve incelemelerin yapıldığını ifade eden Caferin, "UEFA olarak hiçbir kulübe dayatmalar yaparak "ya bunu yaparsın ya da seni dışarıda bırakırız" gibi bir zorlayıcılığımız bulunmuyor. UEFA, her kulübe yardım etmek için var, biz polis değiliz, ama saygı duyulması gereken kurallar da var. Bu bağımsız bir yargı" dedi.

    "BAZI DÜZENLEMELER YAPACAĞIZ"
    Ceferin'e ayrıca, kredi sisteminin harekete geçirilmesinin yanı sıra mevzuattaki olası değişiklikler hakkında da sorular soruldu ve şu yanıtı verdi: "Yeni önlemlere ihtiyacımız var ve herkesi dahil ediyoruz, oyuncuları da. Bu sırada takımlar için yapılan limitler liglerde de yapılacak. Maaş tavanının bazı soruları vardır. Ancak bir lüks vergisi uygulanabilir. Hepimiz hemfikir olmalıyız ama büyük kulüpler bile bu müdahaleleri istiyor" şeklinde konuştu.

    "90+7'DE PENALTI OLURSA, İSYAN EDERSİNİZ"
    Real Madrid-Juventus maçının 90+7. dakikasında verilen penaltı kararı hakkında da konuşan Caferin, "Maçı so dakikada verilen bir penaltı ile kaybetmenin Buffon ve Agnelli'de yarattığı hayal kırıklığını anlaybliyorum." Collina hakkında yaptığı açıklamaların ardından Agnelli ile görüştüm ve gereken saygıyı gösterdi, bir beyefendi gibi davrandı. Agnelli, hiç kimseye hakaret etmedi ya da bir saldırıda bulunmadı. Collina'nın suçlu olduğunu düşüncesine de katılmıyor. Bir takımda futbolcuları seçen teknik direktör gibi, Collina da en iyi durumda olan hakemleri seçmeye çalışıyor. Collina, UEFA'ya çok değer kattı ve ona asla karışmam" ifadelerini kullandı.

    "VİDEO HAKEMDE UMARIM SKANDALLAR OLMAZ"
    'nda "VAR" uygulunacak olmasıyla ilgili endişeleri değerlendiren UEFA başkanı, "Bu yaz 'VAR' sisteminin Dünya Kupası'nda uygulanması hakkında bir korku mevcut. Bu sistemi hiç kullanmamış bazı hakemlerimiz, Dünya Kupası'nda görev yapacak. Umarım skandallar ya da problemler olmaz. Bu eşsiz bir turnuva. İtalyan ya da Alman hakemlere bu turnuva daha kolay gelebilir. 'de bile bu sistem ertelendi." dedi. (Sporx)

    1. 18.4.2018 16:01
    2. Güncelleme: 18.4.2018 16:15
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