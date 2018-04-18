Maicon kırmızı gördü Galatasaray 10 kişi kaldı – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Maicon kırmızı gördü 10 kişi kaldı

    Maicon kırmızı gördü Galatasaray 10 kişi kaldı

    yarı finalinde Akhisarspor'u ağırlayan , 77. dakikada Maicon'un 2. sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı!

    1. 18.4.2018 22:07
    2. Güncelleme: 18.4.2018 22:46
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