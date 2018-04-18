GSYİAD'da başkan yeniden Metin Öztürk – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    GSYİAD'da başkan yeniden

    GSYİAD'da başkan yeniden <a href="/index/metin-ozturk?id=5db41af7-300a-4e3d-87b1-84872817039a" class="" rel="tag">Metin Öztürk</a>

    1905 GSYİAD seçimli olağan genel kuruluna tek aday olarak katılan 3 yıllığına tekrar başkan seçildi.

    Ekibini genç iş adamları ile takviye eden , ikinci 3 yılda kulüple işbirliği içinde, kulübe gelir sağlayacak projeler üretecek konulara konsantre olacaklarını söyledi.

    'ün yeni yönetim kurulunda İbrahim Hatipoğlu ve Ata Paşabeyoğlu Başkan Yardımcısı, Nihat Kırmızı Genel Sekreter, Şaban Çağıran Muhasip Üye olarak görev yapacak. Yönetim kurulunun diğer üyeleri Hakan Baytar, Mustafa Alpaslan, Ahmet Sezgin, Mert Emiroğlu, Hakan Hacısoyu, Ege Duruk. Yedek üyeler ise Hakan Sarıöz, Oğuzhan Üze, Yusuf Yıldız, Cem Mağzalçıloğlu, Canan Emon.
    Diğer kurullar ise şu isimlerden oluştu:

    Sicil kurulu: Çetin Öztürk (Başkan), Reha Kurtuluş, Niyazi Temizkan, Fuat Bodur, Arslan Çakır
    Yedekleri: Fatih Sözer, Umut Ökten, Altuğ Erim
    Denetim kurulu: Turgut Şavlı (Başkan), Hüseyin Erdem, Erdem Tuğsavul
    Yedekleri: Fevzi Özyürek, Gökhan Öztürk, Bayram Küle
    Disiplin kurulu: Av. Harun Tavşancıl (Başkan), Reşit Göğüş, Olgun Güner, Pertev Gökalp, Av. Baran Öztürk
    Yedekleri: Av. Asım Özcan, Av. Ayşe Çarklı, Fevzi Akyüz
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:24
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