GSYİAD'da başkan yeniden Metin Öztürk
1905 GSYİAD seçimli olağan genel kuruluna tek aday olarak katılan Metin Öztürk 3 yıllığına tekrar başkan seçildi.
Metin Öztürk'ün yeni yönetim kurulunda İbrahim Hatipoğlu ve Ata Paşabeyoğlu Başkan Yardımcısı, Nihat Kırmızı Genel Sekreter, Şaban Çağıran Muhasip Üye olarak görev yapacak. Yönetim kurulunun diğer üyeleri Hakan Baytar, Mustafa Alpaslan, Ahmet Sezgin, Mert Emiroğlu, Hakan Hacısoyu, Ege Duruk. Yedek üyeler ise Hakan Sarıöz, Oğuzhan Üze, Yusuf Yıldız, Cem Mağzalçıloğlu, Canan Emon.
Diğer kurullar ise şu isimlerden oluştu:
Sicil kurulu: Çetin Öztürk (Başkan), Reha Kurtuluş, Niyazi Temizkan, Fuat Bodur, Arslan Çakır
Yedekleri: Fatih Sözer, Umut Ökten, Altuğ Erim
Denetim kurulu: Turgut Şavlı (Başkan), Hüseyin Erdem, Erdem Tuğsavul
Yedekleri: Fevzi Özyürek, Gökhan Öztürk, Bayram Küle
Disiplin kurulu: Av. Harun Tavşancıl (Başkan), Reşit Göğüş, Olgun Güner, Pertev Gökalp, Av. Baran Öztürk
Yedekleri: Av. Asım Özcan, Av. Ayşe Çarklı, Fevzi Akyüz
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:24
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Salih Uçan’ı gönderiyorlar
Toplam 4
Yorum
GEL FB YE GELSİN FB YE , FB Yİ ŞAMPİYON YAPAR SALİH UÇAN
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Galatasaraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 1
Yorum
kadir Yaptığı açıklamaya ne gerek var.Hakemide yendik gibi.Saçma sapan konuşma.Bu konuşmalar antipati toplar.En ağır ceza verilmesinden yanayım.
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Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Stephan Lichtsteiner'e transfer etmek istiyor
Toplam 2
Yorum
kabasakal veteran takımı için fazla genç değil mi
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