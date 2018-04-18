Faruk Süren’den seçim mesajı – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’den mesajı

    Faruk Süren’den seçim mesajı

    Faruk ?Süren'den 26 Mayıs'taki için çarpıcı açıklamalar geldi.

    Faruk ?Süren'den 26 Mayıs'taki için çarpıcı açıklamalar geldi. Uzun yıllar G.Saray'da başkanlık yapan Süren, adaylıkla ilgili kararını kısa sürede vereceğini belirtip, "Değerlendirme yapıyorum. Kararımı kısa sürede vereceğim. Tek aday olarak seçime girerim şeklinde bir şart koşmam. Seçim yarışından korkmam" dedi.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:50
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