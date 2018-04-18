"Diyarbakır'a bilet almıştım, paramı geri verin!" – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    "'a bilet almıştım, paramı geri verin!"

    "Diyarbakır'a bilet almıştım, paramı geri verin!"

    'ın 'na yarı finalde veda etmesinin ardından bir taraftardan şok tepki geldi.

    'ın Akhisarspor'a şok bir yenilgiyle elenmesinin ardından bir taraftardan şok tepki geldi. 'da oynanacak final için haftalar öncesinden bilet alan taraftar, parasının geri ödenmesini talep etti. İşte o tweet...

    1. 18.4.2018 23:29
    2. Güncelleme: 18.4.2018 23:29
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