"Diyarbakır'a bilet almıştım, paramı geri verin!"
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etmesinin ardından bir taraftardan şok tepki geldi.
Galatasaray'ın Akhisarspor'a şok bir yenilgiyle elenmesinin ardından bir taraftardan şok tepki geldi. Diyarbakır'da oynanacak final için haftalar öncesinden bilet alan taraftar, parasının geri ödenmesini talep etti. İşte o tweet...
- 18.4.2018 23:29
- Güncelleme: 18.4.2018 23:29
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
Toplam 1
Yorum
nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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Toplam 8
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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