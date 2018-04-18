Dany'den flaş Gomis yorumu – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    'den flaş yorumu

    <a href="/index/dany?id=e083f22b-c17f-47c8-87ba-ab67f1e2690c" class="" rel="tag">Dany</a>'den flaş <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> yorumu

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Dany, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu

    1. 18.4.2018 19:15
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