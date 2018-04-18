Ahmet Çakar: 'Ligi 4. bitirirler" – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    : 'Ligi 4. bitirirler"

    <a href="/index/ahmet-cakar?id=e61f168a-a48c-439c-968a-155a5ab5a516" class="" rel="tag">Ahmet Çakar</a>: 'Ligi 4. bitirirler"

    GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ

    Aslantepe'deki kritik maç (Galatasaray-Beşiktaş) ligde yüzde 100 şampiyonu belli etmez ama yüzde 100 şampiyon olmayacak takımı belli eder. O maçı kaybeden asla şampiyon olamaz. Zira o maçtan sonra geriye sadece 3 maç kalıyor ve aşağı yukarı tüm takımların da zor maçları bitmiş oluyor. Dolayısıyla o karşılaşmayı kaybeden takım, ilk ikiyi bile kaybedebilecek gibi duruyor.

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:08
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