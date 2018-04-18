GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Aslantepe'deki kritik maç (Galatasaray-Beşiktaş) ligde yüzde 100 şampiyonu belli etmez ama yüzde 100 şampiyon olmayacak takımı belli eder. O maçı kaybeden asla şampiyon olamaz. Zira o maçtan sonra geriye sadece 3 maç kalıyor ve aşağı yukarı tüm takımların da zor maçları bitmiş oluyor. Dolayısıyla o karşılaşmayı kaybeden takım, ilk ikiyi bile kaybedebilecek gibi duruyor.