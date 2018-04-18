Ahmet Çakar: 'Ligi 4. bitirirler"
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ
Aslantepe'deki kritik maç (Galatasaray-Beşiktaş) ligde yüzde 100 şampiyonu belli etmez ama yüzde 100 şampiyon olmayacak takımı belli eder. O maçı kaybeden asla şampiyon olamaz. Zira o maçtan sonra geriye sadece 3 maç kalıyor ve aşağı yukarı tüm takımların da zor maçları bitmiş oluyor. Dolayısıyla o karşılaşmayı kaybeden takım, ilk ikiyi bile kaybedebilecek gibi duruyor.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:08
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Salih Uçan’ı gönderiyorlar
Toplam 4
Yorum
GEL FB YE GELSİN FB YE , FB Yİ ŞAMPİYON YAPAR SALİH UÇAN
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Galatasaraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 1
Yorum
kadir Yaptığı açıklamaya ne gerek var.Hakemide yendik gibi.Saçma sapan konuşma.Bu konuşmalar antipati toplar.En ağır ceza verilmesinden yanayım.
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Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Stephan Lichtsteiner'e transfer etmek istiyor
Toplam 2
Yorum
kabasakal veteran takımı için fazla genç değil mi
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