Suriyeli çocuklar Galatasaray idmanında – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Suriyeli çocuklar idmanında

    Suriyeli çocuklar Galatasaray idmanında

    , ? galibiyeti sonrası kupadaki Akhisar maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    , ? galibiyeti sonrası kupadaki Akhisar maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılıların idmanına Kızılay'ın organizasyonuyla Suriyeli mülteci çocuklar da geldi. "Emeği geçenlere bir Türk vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Konu çocuklar olunca yaşadıklarını insanın vicdanı kabul edemiyor. Biz onları burada mutlu ettiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı. Bu arada 'nda Akhisar ile oynanacak maçın hakemi de açıklandı. Mücadeleyi Barış Şimşek yönetecek.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:36
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