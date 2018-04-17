Ferguson'dan Cenk Tosun'a övgü dolu sözler
Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Milli futbolcu Cenk Tosun, A takım koçu Duncan Ferguson'dan övgü dolu sözler aldı.
Everton internet sitesine konuşan Ferguson, "Cenk Tosun gerçek bir bitirici. Bence artık Premier Lig'de kendisine yer buldu. Beşiktaş'tayken devre arası olmuştu, o yüzden bize hazır gelmedi. Ancak burada çok sıkı çalıştı. Premier Lig'de kendinize yer bulmak zordur ancak Cenk bunu attığı gollerle başardı. Gollerin devamını gelmesini umuyoruz" dedi.
CENK: "BANA HEP İNANDI"
Cenk Tosun, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Duncan Ferguson'un kendisine çok yardımcı olduğunu belirtmiş ve "Duncan bana her zaman inandı. Oynamadığım zamanlarda bile yanımda oldu, bana destek verdi." sözlerini kullanmıştı.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 19:34
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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