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aydın ilk ikiden rizespor 1 ikinci de ankaragücü olur inşallah
aydın zor kalırsınız
aydın sizin yeriniz ptt değil 2. liğ kırmızı guruptur
Fatih Terim'in rekor senesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.