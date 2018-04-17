"Bu Galatasaray, Barcelona'ya bile pas yaptırmaz"
Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maça ilişkin açıklamalar yapan beIN Sports yorumcusu Erman Özgür, "Galatasaray taraftarıyla bütünleştiği zaman kimseye pas yaptırmaz. Barcelona'ya bile yaptırmaz." dedi.
BeIN Sports yorumcusu Erman Özgür, Galatasaray'ın Başakşehir karşısında aldığı 2-0'lık galibiyete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadro tercihinin çok doğru olduğunu belirten Özgür, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu baskının rakipler için zorlayıcı bir unsur olduğuna değindi.
Selçuk İnan'ın yerine Ryan Donk'un oynatılmasının doğru bir karar olduğunu belirten Özgür, "Maçın başında Fatih Terim tercihlerinin bu maçın kazanılmasındaki ilk kriter olarak düşünüyorum. Denayer ve Donk tercihleri çok doğruydu" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın sahasında daha baskılı bir futbol sergilediğine dikkat çeken Özgür, "İkincisi olarak da Galatasaray taraftarıyla bütünleştiği zaman kimseye pas yaptırmaz. Barcelona'ya bile yaptırmaz. Özellikle bu kadro tercihi üzerinden. Orada başka bir atmosfere sokuyorlar, seni bir kişiye iki kişi geliyor bazen. Zaten kırmaları gereken iki şey vardı. Birincisi derbi performansı. Sneijder'le kazandıkları Fenerbahçe maçından sonra bunu kırdılar. Şimdi de deplasman fobisini kırması lazım. Bu ikisini yaptığı zaman zaten şampiyon olurlar" dedi.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 13:11
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Şenol Güneş Kadıköy'de kazanamıyor
Toplam 1
Yorum
BJK'li Tur Vodafon Park'ta gitti. 10 kisi rakib'i yenemedik ya utanip bu maça sadece yedeklerle çikip Fener'i ligdeki diger maçlar için yormaliyiz
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Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor
Toplam 3
Yorum
CELAL CARROSSO LINNES AHMET MAICON LATO SELCUK TOLGA YASIN FEGHOULI SINAN EREN GS IN YARIN MAC 11 I ARKADASLAR KESIN ON BIR
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Galatasaray kupada final aşkına
Toplam 1
Yorum
CELAL CARROSSO LINNES AHMET MAICON LATO SELCUK TOLGA YASIN FEGHOULI SINAN EREN GS IN YARIN MAC 11 I ARKADASLAR KESIN ON BIR
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