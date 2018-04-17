"Bu Galatasaray, Barcelona'ya bile pas yaptırmaz"

BeIN Sports yorumcusu Erman Özgür, Galatasaray'ın Başakşehir karşısında aldığı 2-0'lık galibiyete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadro tercihinin çok doğru olduğunu belirten Özgür, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu baskının rakipler için zorlayıcı bir unsur olduğuna değindi.

Selçuk İnan'ın yerine Ryan Donk'un oynatılmasının doğru bir karar olduğunu belirten Özgür, "Maçın başında Fatih Terim tercihlerinin bu maçın kazanılmasındaki ilk kriter olarak düşünüyorum. Denayer ve Donk tercihleri çok doğruydu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sahasında daha baskılı bir futbol sergilediğine dikkat çeken Özgür, "İkincisi olarak da Galatasaray taraftarıyla bütünleştiği zaman kimseye pas yaptırmaz. Barcelona'ya bile yaptırmaz. Özellikle bu kadro tercihi üzerinden. Orada başka bir atmosfere sokuyorlar, seni bir kişiye iki kişi geliyor bazen. Zaten kırmaları gereken iki şey vardı. Birincisi derbi performansı. Sneijder'le kazandıkları Fenerbahçe maçından sonra bunu kırdılar. Şimdi de deplasman fobisini kırması lazım. Bu ikisini yaptığı zaman zaten şampiyon olurlar" dedi.