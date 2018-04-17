Asya Şampiyonlar Ligi'nde gülen taraf Bülent Uygun – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Asya Şampiyonlar Ligi'nde gülen taraf

    Asya Şampiyonlar Ligi'nde gülen taraf <a href="/index/bulent-uygun?id=7d85e8a9-77bd-4bdb-8e7f-ba8b98ae612e" class="" rel="tag">Bülent Uygun</a>

    'un teknik direktörlüğünü yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımı, Asya Şampiyonlar Ligi'nde İran ekibi Traktör Sazi'yi 3-1 mağlup etti.

    Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında, üst tura yükselme şansı bulunmayan iki takım, Traktör Sazi ile El-Gharafa karşılaştı.

    Ev sahibi Traktör Sazi, 31. dakikada Muhammed Iranpourian'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

    İkinci devrede etkili performans ortaya koyan El-Gharafa, 70. dakikada Moayed Hassan, 76. dakikada Abdelaziz Hatem ve 87. dakikada Mehdi Taremi'nin attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

    El-Gharafa'da Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder forma giymedi.

    Gruptaki ilk maçta da rakibini 3-0 yenen El-Gharafa, 8 puana yükselerek Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Cezire'yi yakalamasına rağmen ikili averajda rakibine üstünlük kuramadığı için üçüncü oldu ve son 16 turuna kalamadı. Traktör Sazi ise grubu 2 puanla son sırada tamamladı.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:10
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