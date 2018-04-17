Adnan Polat açıkladı! Galatasaray başkanlığına aday olacak mı? – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    açıkladı! başkanlığına aday olacak mı?

    Adnan Polat açıkladı! Galatasaray başkanlığına aday olacak mı?

    Galatasaray başkanlığına aday olacağı konuşulan Adnan Polat basın toplantısı düzenledi.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:33
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