Adnan Polat açıkladı! Galatasaray başkanlığına aday olacak mı?
Galatasaray başkanlığına aday olacağı konuşulan Adnan Polat basın toplantısı düzenledi.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 11:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
Galatasaray başkanlığına aday olacağı konuşulan Adnan Polat basın toplantısı düzenledi.
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