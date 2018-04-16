Flaş açıklama! "UEFA’dan ceza gelebilir!" – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Flaş açıklama! "’dan ceza gelebilir!"

    Flaş açıklama! "UEFA’dan ceza gelebilir!"

    camiasının önde gelen isimlerinden , sarı-kırmızılıların 'dan büyük ihtimalle ceza alacağını söyledi.

    camiasının önde gelen isimlerinden , sarı-kırmızılıların 'dan büyük ihtimalle ceza alacağını söyledi. "UEFA'da yazılı kurallar var, uyarsınız ya da uymazsınız. Bir kere tölerans gösterilir" diyen Öztürk, "İyi savunma yapmak, saatlerce konuşmak bir şey ifade etmez. G.Saray'a UEFA'dan ceza çıkmazsa şaşırırım" dedi.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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