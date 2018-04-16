Emre Belözoğlu, seremoniden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına gitti. Milli Takım döneminde aralarında husumet başlayan Terim ile Arda Turan ise bir araya gelmedi. Müsabakanın başlama düdüğünden önce Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, eski hocasının yanına giderek başarılar diledi