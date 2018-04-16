Fatih Terim ile Arda Turan arasında soğuk rüzgarlar
Emre Belözoğlu, seremoniden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına gitti. Milli Takım döneminde aralarında husumet başlayan Terim ile Arda Turan ise bir araya gelmedi. Müsabakanın başlama düdüğünden önce Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, eski hocasının yanına giderek başarılar diledi
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gary Medel...
Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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