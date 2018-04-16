Faruk Süren’den adaylık sinyali – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’den adaylık sinyali

    Faruk Süren’den adaylık sinyali

    Eski başkanlardan , dün yapılan divan toplantısında adaylık açıklaması yaptı.

    Eski başkanlardan , dün yapılan divan toplantısında adaylık açıklaması yaptı. ve 'i eleştiren Süren, "Başkan olmam için istek var. Bu konuyu düşünüyorum. Dursun Özbek ve Mevcut başkandan memnun değiliz. Önümde süre var. Şu an adayım demiyorum. Ama düşünüyorum" diye konuştu. ile ilgili de konuşan Süren, "Arda'ya tepki gösterilmemeli. Aksine alkışlanmalı. Arda'yı biz istemedik. Ne yapsın top oynamasın mı? 'in gidip elini öpmeli. Öpecektir de" dedi ancak Başakşehirli Arda Turan, maç öncesinde Fatih Terim'le tokalaşmadı.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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