Çinli bankacılardan Galatasaray'a ziyaret – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Çinli bankacılardan 'a ziyaret

    Çinli bankacılardan Galatasaray'a ziyaret

    'in önemli bankalarından ICBC'nin (Industrial and of China) yönetim kurulu üyeleri, Kulübüne ziyarette bulundu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ICBC Yönetim Kurulu üyeleri Liu Peiguo, Li Peng ve Chen Yubao'nun, Kulübü Başkanı 'e ziyarette bulunduğu belirtildi.

    Görüşmenin ana gündem maddesini, sponsorluk konularının oluşturduğu aktarıldı.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:45
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