Çinli bankacılardan Galatasaray'a ziyaret
Çin'in önemli bankalarından ICBC'nin (Industrial and Commercial Bank of China) yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübüne ziyarette bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ICBC Yönetim Kurulu üyeleri Liu Peiguo, Li Peng ve Chen Yubao'nun, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyarette bulunduğu belirtildi.
Görüşmenin ana gündem maddesini, sponsorluk konularının oluşturduğu aktarıldı.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:45
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Vagner Love'un o sözleri biletini kesti!
Toplam 3
Yorum
karakartal anadolu takımlarından alınan oyuncular ne zaman tuttu ki vagner tutsun? boşa para. negredo ve vagnere verilen parayla aboubakar alınıyordu.
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese
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UZMAN DR BAŞAKŞEHİRİ DOĞRAYACAKLAR DEDİM VE DOĞRAMAYA DEVAM
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Ahmet Ürkmezgil: ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
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ASLAN KRAL GALATASARAY finalleri asla kaybetmedi,kaybetmezde.Bu saatten sonra kupa vermez kimseye.Arenada 17de17 yapmışız bjk sağ çıkamaz sahamızdan.
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