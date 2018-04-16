Badou Ndiaye'den flaş Galatasaray paylaşımı!
Devre arasında Galatasaray'dan ayrılan ve Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, Medipol Başakşehir ömaçı öncesi taraftarı heyecanlandıran paylaşımda bulundu.
İngiltere Premier Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamayan Senegalli orta saha oyuncusunun sezon sonunda Cim Bom'a geri döneceği iddia edilmişti.
Ndiaye, henüz bu haberleri doğrulayan bir açıklama yapmasa da dün Instagram sayfası aracılığıyla yaptığı paylaşım Sarı Kırmızılı taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı.
Cim Bom'un Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği karşılaşma öncesi bir paylaşımda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "İyi şanslar arkadaşlar... Gidin ve liderliği alın." ifadelerini kullandı.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:34
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
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Domagoj Vida: Hiçbir yere gitmiyorum
Toplam 2
Yorum
Arif Sevgili VİDA sen bu takımın EFSANESİ olacaksın.Şu an biraz sabır göster.Senin içinde BJK içinde GÜNEŞLİ GÜNLER çok yakın...
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