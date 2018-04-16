Badou Ndiaye'den flaş Galatasaray paylaşımı!

Ndiaye, henüz bu haberleri doğrulayan bir açıklama yapmasa da dün Instagram sayfası aracılığıyla yaptığı paylaşım Sarı Kırmızılı taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı.

Cim Bom'un Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği karşılaşma öncesi bir paylaşımda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "İyi şanslar arkadaşlar... Gidin ve liderliği alın." ifadelerini kullandı.