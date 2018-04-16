Badou Ndiaye'den flaş Galatasaray paylaşımı! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Badou Ndiaye'den flaş paylaşımı!

    Badou Ndiaye'den flaş Galatasaray paylaşımı!

    Devre arasında 'dan ayrılan ve 'e transfer olan Badou Ndiaye, ömaçı öncesi taraftarı heyecanlandıran paylaşımda bulundu.

    'ın devre arasında 'e 16 milyon euroluk bonservis bedeliyle gönderdiği Badou Ndiaye'nin o gün bugündür beli doğrulmuyor.

    'nde henüz galibiyetle tanışamayan Senegalli orta saha oyuncusunun sezon sonunda 'a geri döneceği iddia edilmişti.

    Ndiaye, henüz bu haberleri doğrulayan bir açıklama yapmasa da dün sayfası aracılığıyla yaptığı paylaşım Sarı Kırmızılı taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı.

    Cim Bom'un 'i 2-0 yendiği karşılaşma öncesi bir paylaşımda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "İyi şanslar arkadaşlar... Gidin ve liderliği alın." ifadelerini kullandı.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:34
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