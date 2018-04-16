Aslantepe'de kıyamet koptu! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Aslantepe'de kıyamet koptu!

    Aslantepe'de kıyamet koptu!

    Arda daha ısınmak için sahaya çıktığında tepki göstermeye başlayan G.Saraylı taraftarlar, “Cimbom’u satanı biz de satarız” tezahüratı yaptılar. Arda topu her alşında da ıslıkladılar

    Başakşehirli TT Stadı'nda taraftarlardan oldukça nasibini aldı! Sarı-kırmızılı futbolseverler, forması ile Stadı'na çıkan eski oyuncuları Arda Turan'a tepki gösterdi. Turuncu-lacivertli takım ısınmak için sahaya çıktığında, Arda'yı ıslıklayan Galatasaraylılar, "'u satanı biz de satarız" tezahürat yaptılar. Stat hoparlörlerinden de "Taçsız Kral Metin Oktay, tek aşkıydı , senin gibi Cim Bomluyu unutur mu bu taraftar" sözlerinin yer aldığı marş çalındı. Türk Telekom Stadı'nın tribünlerinde de "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" pankartı yer aldı. Sahada kaldığı süre boyunca topu ayağına her alışında ıslıklanan Arda, oyundan çıkarken de çok tepki gördü.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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