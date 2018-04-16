Aslan yürekliler!
Yaklaşık 45 bin taraftarının olağanüstü desteğiyle coşan Cimbom, Mariano’nun ceza alanı dışından 90’a gönderdiği jeneriklik gol ve Adebayor’un (kk) sayısıyla 2-0 kazanarak müthiş bir zafer elde etti
Karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında G.Saray'ın kullandığı kornerde Adebayor'un kafasına çarpan top ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu. Başakşehir'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Turan hiçbir varlık gösteremedi ve 65'te kenara alındı. Cimbom'un sezonun en kritik maçını kazanması ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de umutlarını artırdı. Son beş haftada lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şampiyonluk yarışı yaşanacak.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:19
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Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gary Medel...
Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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