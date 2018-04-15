Popescu'dan flaş karar! O kramponları satıyor... – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Popescu'dan flaş karar! O kramponları satıyor...

    Popescu'dan flaş karar! O kramponları satıyor...

    2000'de ile arasındaki Kupası final maçında son penaltı atışını gole çevirerek kupayı sarı-kırmızılı kulübe kazandıran isimlerden olan , tarihi maçta giydiği kramponlarını satışa çıkardı.

    'ın efsane kadrosundaki unutulmaz futbolcularından olan , sarı-kırmızılı formayla oynadığı Kupası final maçında giydiği kramponlarını satışa çıkarma kararı aldı.

    Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Rumen futbolcu, Mihai Nesu'nun çocuklara yardım amacıyla kurduğu Oradea organizasyonuna yardım amacıyla kramponlarını satacağını ifade etti. 30 Nisan'da sona erecek olan satış için en yüksek fiyatı veren kişi kramponların sahibi olacak. Kazanan kişinin mayıs ayı başında açıklanacağı ifade edildi.

    , 2000'de ile Kupası finali oynamış ve normal süresi 0-0 sona eren maçı penaltı atışları sonucunda kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

    İşte o paylaşım:


    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:53
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