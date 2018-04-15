Popescu'dan flaş karar! O kramponları satıyor...
17 Mayıs 2000'de Arsenal ile Galatasaray arasındaki UEFA Kupası final maçında son penaltı atışını gole çevirerek kupayı sarı-kırmızılı kulübe kazandıran isimlerden olan Gheorghe Popescu, tarihi maçta giydiği kramponlarını satışa çıkardı.
Galatasaray'ın efsane kadrosundaki unutulmaz futbolcularından olan Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılı formayla oynadığı UEFA Kupası final maçında giydiği kramponlarını satışa çıkarma kararı aldı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Rumen futbolcu, Mihai Nesu'nun çocuklara yardım amacıyla kurduğu Oradea organizasyonuna yardım amacıyla kramponlarını satacağını ifade etti. 30 Nisan'da sona erecek olan satış için en yüksek fiyatı veren kişi kramponların sahibi olacak. Kazanan kişinin mayıs ayı başında açıklanacağı ifade edildi.
Galatasaray, 17 Mayıs 2000'de Arsenal ile UEFA Kupası finali oynamış ve normal süresi 0-0 sona eren maçı penaltı atışları sonucunda kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.
İşte o paylaşım:
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:53
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Aykut Kocaman: "Artık gına geldi"
Toplam 4
Yorum
meric benim diyecem allah bütün türkiyeye akil fikir versin. iyi bir gölcüyle gol atarsin. iyi bir defansla kupa kazanirsin.
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Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?
Toplam 3
Yorum
nnn valbuena neden yedek.
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Sümer işbaşında
Toplam 1
Yorum
kenan Hocam bize öyle bir hoca lazımki, futbolla yatıp kalkan, düşünüp yeni sistemler üretebilecek biri olmalıki, Trabzonsporu taşıyabilsin.
Popescu'dan flaş karar! O kramponları satıyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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