Popescu'dan flaş karar! O kramponları satıyor...

Galatasaray'ın efsane kadrosundaki unutulmaz futbolcularından olan Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılı formayla oynadığı UEFA Kupası final maçında giydiği kramponlarını satışa çıkarma kararı aldı.



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Rumen futbolcu, Mihai Nesu'nun çocuklara yardım amacıyla kurduğu Oradea organizasyonuna yardım amacıyla kramponlarını satacağını ifade etti. 30 Nisan'da sona erecek olan satış için en yüksek fiyatı veren kişi kramponların sahibi olacak. Kazanan kişinin mayıs ayı başında açıklanacağı ifade edildi.



Galatasaray, 17 Mayıs 2000'de Arsenal ile UEFA Kupası finali oynamış ve normal süresi 0-0 sona eren maçı penaltı atışları sonucunda kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.



İşte o paylaşım:





