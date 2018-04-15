Galatasaray deplasmanda kaybetti! – Fotomaç – 15 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray deplasmanda kaybetti!

    Galatasaray deplasmanda kaybetti!

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında , 'ı 85-78 yendi.

    Karşılaşmanın 5. dakikası 9-8 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Rakibine karşı daha üstün oynayan , ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı.

    İkinci periyodun ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçildi. Ev sahibi ekibin dışarıdan atışlarla sayı aradığı bu periyotta 15. dakikaya 29-29 eşitlikle girildi. , , Juskevicius, Hardy ve Summers ile sayılar bulurken, Miles, ve Carmichael'le etkili olan , devreyi 40-38 önde bitirdi.

    Muratbey Uşak, üçüncü periyoda da etkili başladı ve 25. dakikayı 50-45 önde geçti. Konuk ekip sayı üretmekte zorlanırken Muratbey Uşak üst üste basketler buldu. Farkı açan ev sahibi ekip, final periyoduna 66-48 önde girdi.

    Karşılaşmanın son periyodunda ev sahibi ekip, etkili savunma yaparak farkın kapanmasına izin vermedi ve serbest atışlardan bulduğu sayılarla karşılaşmayı 85-78 kazandı.

    Bu sonuçla, puan cetvelinde son sırada yer alan Muratbey Uşak 5. galibiyetini alırken, 15. yenilgisini yaşadı.

    Salon: Spor Bilimleri Fakültesi

    Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk

    Muratbey Uşak: Watson 21, Calloway 20, 6, Ofoegbu 4, Carmichael 18, Solomon, 8, Özcan Sürücü, Miles 8

    Galatasaray Odeabank: Hardy 7, Taylor 12, Göksenin Köksal 4, Summers 2, Hendrix 12, 7, Renfroe 8, Preldzic 4, Juskevicius 22, Mehmet Yağmur

    1. Periyot: 20-16

    Devre: 40-38

    3. Periyot: 66-48

    Beş faulle çıkan: 38.41 Hardy (Galatasaray Odeabank)

    Diskalifiye: 35.04 (Muratbey Uşak)

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray deplasmanda kaybetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN