Galatasaray deplasmanda kaybetti!

Karşılaşmanın 5. dakikası 9-8 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Rakibine karşı daha üstün oynayan Muratbey Uşak, ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı.

İkinci periyodun ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçildi. Ev sahibi ekibin dışarıdan atışlarla sayı aradığı bu periyotta 15. dakikaya 29-29 eşitlikle girildi. Galatasaray Odeabank, Ege Arar, Juskevicius, Hardy ve Summers ile sayılar bulurken, Miles, Şafak Edge ve Carmichael'le etkili olan Muratbey Uşak, devreyi 40-38 önde bitirdi.

Muratbey Uşak, üçüncü periyoda da etkili başladı ve 25. dakikayı 50-45 önde geçti. Konuk ekip sayı üretmekte zorlanırken Muratbey Uşak üst üste basketler buldu. Farkı açan ev sahibi ekip, final periyoduna 66-48 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda ev sahibi ekip, etkili savunma yaparak farkın kapanmasına izin vermedi ve serbest atışlardan bulduğu sayılarla karşılaşmayı 85-78 kazandı.

Bu sonuçla, puan cetvelinde son sırada yer alan Muratbey Uşak 5. galibiyetini alırken, Galatasaray Odeabank 15. yenilgisini yaşadı.

Salon: Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk

Muratbey Uşak: Watson 21, Calloway 20, Tayfun Erülkü 6, Ofoegbu 4, Carmichael 18, Solomon, Şafak Edge 8, Özcan Sürücü, Miles 8

Galatasaray Odeabank: Hardy 7, Taylor 12, Göksenin Köksal 4, Summers 2, Hendrix 12, Ege Arar 7, Renfroe 8, Preldzic 4, Juskevicius 22, Mehmet Yağmur

1. Periyot: 20-16

Devre: 40-38

3. Periyot: 66-48

Beş faulle çıkan: 38.41 Hardy (Galatasaray Odeabank)

Diskalifiye: 35.04 Tayfun Erülkü (Muratbey Uşak)