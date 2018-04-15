Fatih Terim: Lider gibi oynadık ve lider olduk! – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    : Lider gibi oynadık ve lider olduk!

    Fatih Terim: Lider gibi oynadık ve lider olduk!

    'de şampiyonluk yarışını ilgilendiren dev maçta , 'i 2-0 mağlup etti.

    Maçın ardından teknik direktörü , önemli değerlendirmelerde bulundu.

    İşte Terim'in açıklamaları:

    "Takımımı tebrik ederim. İlk dakikadan son dakikaya kadar bir hafta önce olmayan konsantrenin hepsi vardı. Tüm oyuna konsantreydiler, tam bir profesyonel ve büyük takım gibi oynadılar, lider gibi oynadılar ve lider oldular.

    "Yapılan tüm taktik değişiklikler 3 puana göreydi. Galatasaray, bugün bileğinin gücüyle, mentalitesiyle, mücadelesiyle kazanmıştır. Taraftarlarımız da başka bir kale gibiydi arkamızda."

    "Hesap çok açık, ne olacağı ortada ama en azından küçük bir kredi aldık. 5 maç var daha ama en azından lideriz."

    "Bir de bu deplasman işlerini halledersek daha güzel olacak. Galatasaray, Galatasaray gibi oynarsa her şey daha kolay olur ve oynayacak..."

    "Rakibimiz yüksek toplarda belki de 'deki en iyi takımlardan biri ama bugün bir tane vurdurmuşuz ve biz yüksek toptan gol atmışız. Bugün birçok istatistiği kendi lehine çevirmiş bir Galatasaray var."

    "Mariano mükemmel bir gol attı. Başlangıcından sonuna bir zeka örneği. Sağ ayaklı bir oyuncunun sol ayağıyla falso verip böyle bir gol atması da ayrı bir güzel tabii."

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:53
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