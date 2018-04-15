Fatih Terim ile Arda Turan arasında soğuk rüzgarlar – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    ile arasında soğuk rüzgarlar

    Fatih Terim ile Arda Turan arasında soğuk rüzgarlar

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:36
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